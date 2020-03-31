البطريرك كيريل يطوف بإيقونة العذراء متضرعا لله أن يقي موسكو وروسيا بلاء كورونا

يعتزم البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا، الطواف حول موسكو يوم الجمعة المقبل بإيقونة العذراء، في طقس ديني يتضرع به للخالق حماية موسكو وعموم روسيا من بليّة الوباء.

وسينطلق موكب البطريرك من دير فلاديميروفسكي حيث مقر البطريركية، متوجها إلى كاتدرائية بوغويافلينسكي في موسكو.

وجاء في بيان صدر عن قسم السنودس للإعلام بيان نشر اليوم الثلاثاء: "في الساعة 16:00، سيبدأ بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل جولة يطوف فيها حول مدينة موسكو بأيقونة العذراء، التي صلى أمامها القديس سيرافيم ساروفسكي، وسيصل البطريرك إلى كاتدرائية بوغويافلينسكي، قبل الاحتفال بعيد التسبيح وحمد العذراء في الساعة 18:00".

وناشد البطريرك الرعية من المواطنين، البقاء في بيوتهم والتقيد بإرشادات الأجهزة الصحية في البلاد، وعدم ارتياد الكنائس، وحضور القداديس عبر الإنترنيت والبث التلفزيوني.

المصدر: إنترفاكس