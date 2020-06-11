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عراقي ينعى راتبه بأغنية بعد استقطاعه من قبل الحكومة - فيديو

مجتمع

عراقي ينعى راتبه بأغنية بعد استقطاعه من قبل الحكومة - فيديو
Reuters
الاحتجاجات في العراق - أرشيف
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أظهر مقطع فيديو رجلا عراقيا متقاعدا مع أطفال من عائلته، وهو ينعى راتبه الذي استقطعت الحكومة جزءا منه، بسبب إجراءات التقشف الأخيرة.

وردد الرجل وهو يضرب على صدره كلمات يقول فيها: "قصوا الراتب يا عبد، قصوا الراتب، من تعاتب يا عبد، من تعاتب".

ويشهد الشارع العراقي، منذ صباح أمس الأربعاء، حالة من التذمر، عقب ورود أنباء عن استقطاعات من معاشات المتقاعدين، فيما دعا ناشطون إلى احتجاجات جديدة.

من جهته، قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي: "لا يوجد أي تخفيض في الرواتب، وهناك كتل سياسية تستغل الإصلاح لأغراض سياسية".

المصدر: RT

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