الكاظمي: لا تخفيض للرواتب وإنما إعادة ترتيب

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الأربعاء، إنه لا يوجد أي تخفيض في الرواتب، وهناك كتل سياسية تستغل الإصلاح لأغراض سياسية.

وذكر الكاظمي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية العراقية، أن "عملية الإصلاح بدأت وليس لتقليل الرواتب، لكن هناك بعض الكتل تحاول استغلال الإصلاح لأغراض سياسية".

وأضاف: "لا يوجد تخفيض للرواتب وإنما عملية إعادة ترتيب أولويات الميزانية".

وشدد على أنه "ليس هناك أي مساس براتب أي شهيد".

وأشار الكاظمي إلى أن "مليون و800 ألف متقاعد لم تمس رواتبهم، والحديث عن وجود نصف مليون مستفيد من الأجهزة المنحلة غير دقيق".

المصدر: RT