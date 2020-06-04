مصر.. حبس قاصر ووالده ضمن تحقيق في مقتل سيدة في القاهرة الجديدة

أمر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بحبس طالب ووالده احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيق، لتسبب القاصر بمقتل سيدة وإصابة أخرى عن طريق الخطأ، في حادث سير في القاهرة الجديدة.

وأوضحت النيابة العامة في بيان نشر على صحفتها الرسمية في "فيسبوك"، أن "مرتكب الحادث هو طالب عمره 15 سنة، وحصل الحادث بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين حال قيادته مركبة بسرعة جاوزت الحد الأقصى، ودون الحصول على رخصة قيادة، وتمكين الثاني له من قيادة المركبة".

وكشفت التحقيقات أن الطالب صدم السيدتين "خلال قيادته المركبة في صحبة ثمانية أشخاص بسرعة متجاوزة في الاتجاه المعاكس لسيرهما بالطريق، فتسبب في موت إحداهما وإصابة الأخرى، وقد أجمع الثمانية (صحبة المتهم) على وقوع الحادث بتلك الصورة، وأن الطالب المتهم تلقى اتصالا من والده قبيل وقوع الحادث، يدعوه فيه لقيادة السيارة بسرعة منخفضة".

وبحسب البيان فقد تمسك المتهم، خلال استجوابه، بعدم علم والده بقيادته السيارة قبل وقوع الحادث.

وأوضحت النيابة أن الطالب أقر بارتكابه الحادث على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، "إلا أن تحريات الشرطة أكدت علم والده بقيادة الطالب السيارة قبيل وقوع الحادث، والذي أكدت التحريات وقوعه على نحو ما تقدم".

وختمت النيابة العامة بتجديد ما أنذرت به "من عواقب الإفراط في تدليل الأطفال والهروب من مسؤولية تأديبهم وتربيتهم على نحو سليم، والسماح لهم بأمور تسوقهم إلى ارتكاب جرائم تعرض حياة الناس وحياتهم للخطر".

ناصر حاتم