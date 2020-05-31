وفاة أخت الفنانة شادية في أمريكا..سبقتها للتمثيل تم اعتزلت في الستينيات

رحلت مساء أمس في الولايات المتحدة الفنانة المصرية المعتزلة، عفاف شاكر، أخت الفنانة الراحلة "شادية" من والدتها، وفق ما أعلنت عن ذلك عبر فيسبوك، ياسمين شاكر، ابنة شقيقها.

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ومن المقرر أن تدفن الفنانة الراحلة، في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

عفاف شاكر هي الأخت الكبرى للفنانة شادية. اسمها الحقيقي نور الحياة. ولدت في تركيا لوالدتها خديجة ووالدها علي آغا، وهو من عائلة تركية ثرية، وكان برتبة أدميرال في الأسطول البحري التركي.

بدأت عفاف شاكر العمل في الفن قبل شادية، وأول ظهور لها كان في عام 1946 في فيلم "ملاك الرحمة"، بطولة يوسف وهبي وفاتن حمامة، ثم ظهرت في فيلم "أحمر شفايف" مع نجيب الريحاني، وهو يعتبر أشهر أدوارها في السينما.

برزت بعد ذلك أختها شادية وطغت على الساحة الفنية، لتظهر عفاف شاكر مع أختها في أدوار ثانوية في بعض أفلامها، هي:

"الدنيا حلوة - 1951"، "آمال - 1952"، "الحقوني بالمأذون - 1954"، "عيون سهرانة - 1956".

وعملت مع فرقة أضواء المسرح في الستينيات وكان آخر أعمالها مسرحية "كل الرجالة كده" في العام 1964 مع إسماعيل ياسين.

تزوجت عفاف شاكر ثلاث مرات، الأولى من أحمد عزام وأنجبت منه ولدين، عاطف وعادل.

زوجها الثاني كان الفنان كمال الشناوي واستمر زواجهما ثلاث سنوات فقط، ثم انفصلا، وتزوجت بعد ذلك من طبيب سوداني يدعى رؤوف إبراهيم، وهاجرت معه إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث توفت.

المصدر: صحف مصرية