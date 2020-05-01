مصر.. مرتضى منصور يشعل الخلاف ضد رامز جلال

شن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، هجوما كبيرا على الفنان رامز جلال، مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي"، مطالبا بإيقاف برنامجه.

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وقال مرتضى منصور: "ما يحدث يعتبر احتجاز بعد أن يتم تقييد الضيف في الكرسي وإهانتهم وهذه جريمة".

وتابع رئيس الزمالك: "أنا تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام والمجلس الأعلى للإعلام ثم تحدث مدير الصحة النفسية وقدم بيان رسمي طبي بتأثير برنامج رامز على الأطفال، وبعدها مباشرة قرر رئيس الرقابة على المصنفات إيقاف ظهوره".

وقال مرتضى منصور في حديثه عبر "يوتيوب": "رامز جلال راجل ماسوني وده ظاهر من الخواتم اللي في إيده وفي ملابسه، ومعناه مش معترف بأي دين زي عبدة الشيطان".

وأضاف: "بناشد سمو الشيخ محمد بن زايد وهل يليق بالشركة الإماراتية أن تنتج هذا البرنامج الذي يهين المصريين والعرب وإيقاف هذه المهزلة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية