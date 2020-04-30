مصر.. القضاء الإداري ينظر في وقف برنامج رامز جلال

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الأحد المقبل للنظر في الدعاوى القضائية المقامة لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي".

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وتلقت المحكمة على مدار الأيام الأخيرة، دعوتين قضائيتين تطالبا بإلزام كل من وزارة الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومجموعة قنوات MBC بوقف بث هذا البرنامج.

وذكرت الدعوى الأولى أن هذا البرنامج الذي يتم عرضه حاليا على الأسرة المصرية من خلال النايل سات، وما يتضمنه من تنمر ومعان غثة وألفاظ هابطة وجرائم احتجاز وتعذيب وعنف وسادية يعاقب عليها القانون وعرضها بشكل ساخر وربط هذه الجرائم بالمتعة والدعاية والضحك، على النحو الذي يمثل الحض على ارتكاب هذه الجرائم.

أما الدعوى الثانية فجاء فيها أن البرنامج المشار إليه لا يليق بتاريخ مصر في الفنون والثقافة، مؤكدة أن الأزمة ليست في محتوى البرنامج فقط وإنما أيضا في اسمه "رامز مجنون رسمي" الذي يسيئ للمرضى النفسيين، ويزيد من اعتبار المرض النفسي وصما، الأمر الذي تحاول الدولة جاهدة منعه منذ إصدار قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.

المصدر: وسائل إعلام مصرية