مصر.. القناة المالكة لبرنامج "رامز مجنون رسمي" تحسم الجدل بشأن إيقافه

قال المتحدث الرسمي لقنوات "إم بي سي" السعودية مازن حايك، إن برنامج "رامز مجنون رسمي" حقق نجاحا كبيرا ولا نية لوقفه، وإنه يعرض على شاشات 5 قنوات ويحقق أعلى نسبة مشاهدة.

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وكشف أن البرنامج حقق خلال أول يومين فقط من بدء عرضه 120 مليون مشاهدة على مختلف المنصات.

وأعرب حايك عن احترامه لكل الأشخاص الذين لا يحظى العمل بإعجابهم، لافتا إلى أنه لا يمكن لهؤلاء حرمان الآخرين من مشاهدته.

ويعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" عبر قنوات MBC في رمضان 2020، وتعرض للهجوم منذ الحلقة الأولى لعرضة.

وبسبب هذا الهجوم اعتقد البعض أنه ربما يتم إيقافه، مما جعل مجموعة قنوات MBC ترد على هذه الشائعات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية