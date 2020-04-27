مصر.. تعليق مثير من الفنانة سهير رمزي حول انفصالها عن الراحل فاروق الفيشاوي

كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي سر انفصالها عن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، مؤكدة أن ما تردد بأن الطلاق كان بسبب الخيانة أو الإدمان غير صحيح.

وقالت سهير رمزي في برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، "إن كل ما حدث في هذه الزيجة زواج ناتج عن قصة حب، وبعد فترة من الزواج بدأت الخلافات الطبيعية بين الزوجين، والتي لم يتحملها أي منا وقررنا الانفصال".

وأوضحت سهير قائلة: "ربما أكون تعرضت للخيانة، ولكن لا يمكن أن أجزم بذلك، خاصة أنني لم أشاهدها بعيني أو أكتشفها".

المصدر: وسائل إعلام مصرية