الملح يساعد الروس في مكافحة فيروس كورونا

تسبب وباء فيروس كورونا في روسيا بارتفاع الطلب على الملح.

وكان المواطنون الروس أولا يشترون الملح كالمعكرونة وورق الحمام وغيرهما من البضائع الاستهلاكية التي يمكن حفظها لمدة طويلة. لكن الأمر ليس كذلك في الوقت الراهن. وربما هناك سبب آخر جعل الروس يشترون كميات كبيرة من الملح.

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يذكر أن مؤسسة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك) الروسية كانت قد أصدرت في وقت سابق تعليمات خاصة باتخاذ إجراءات احترازية ترمي إلى وقاية السكان من الإصابة بفيروس كورونا، ذكرت من بينها عملية غسل الأنف بمحلول الملح، والتي رأتها المؤسسة من أكثر سبل الوقاية فاعلية.

وصرح نائب مجلس الإدارة في مؤسسة "روس برود سويوز" الروسية، دميتري ليونوف، في حديث أدلى به لصحيفة "كوميرسانت" الروسية أن الطلب على الملح في المتاجر ارتفع بعد صدور تعليمات مؤسسة الرقابة على الاستهلاك بنسبة 20% ولا يزال يرتفع إلى حد الآن.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا