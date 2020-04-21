محافظ روسي يفرض قيودا على بيع البيرة في مقاطعته

شدد محافظ بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، القيود المفروضة على بيع البيرة وغيرها من المسكرات الخفيفة حيث حظر تعبئتها في الزجاجات والحاويات البلاستيكية.

وذلك على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا في روسيا ومقاطعة بسكوف الروسية.

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وجاء في مرسوم نشره في مدونته على "إنستغرام" أنه يحظر لغاية 30 أبريل الجاري بيع البيرة والمشروبات الكحولية الخفيفة مثل مشروب التفاح والعسل بالتجزئة عن طريق تغليفها في الزجاجات البلاستيكية والزجاجية المبتكرة في متاجر البيع بالتجزئة الواقعة داخل الوحدات السكنية والمنشآت الملحقة بها والمنشآت المنعزلة الواقعة بالقرب منها مباشرة. وينطبق الحظر كذلك على تعبئة الكحول الخفيف في الزجاجات البلاستيكية والزجاجية من براميل المصنع.

فيما قال المحافظ إنه لا مانع ببيع البيرة والمشروبات الكحولية الخفيفة بشرط ألا تخرق القوانين والقواعد البسيطة للاستهلاك.

المصدر: نوفوستي