فنانة مصرية تثير الجدل بسبب حظر التجول: حظر كامل يا ريس.. أنا فاض بيا

أثارت الفنانة المصرية داليا البحيري، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها، بعد حديثها العنيف عن المواطنين الذين خالفوا حظر التجول.

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وقالت البحيري عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوم وزينا ناس محترمة كتير، ولو لا قدر الله حد فينا تعب ما نلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد حيوان كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي احنا فيه".

وتابعت: "حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك، واللي حيقولي العمالة اليومية حديله بالشبشب على بقه أنا فاض بيا! أولا معظم المؤسسات الخيرية -وبقول معظم مش كل- بدأوا يشحتوا عليهم من قبل ما رمضان يبدأ، فمحدش يقولي مش حيلاقوا يأكلوا، وكتير منهم بنتحايل عليهم يشتغلوا أصلا طول السنة! خلينا صادقين مع نفسنا شوية كدة والنبي! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم! غير كدة احنا رايحين في داهية".

وأضافت: "لحد دلوقتي ماشين بستر ربنا ومجهودات الدولة العظيمة اللي اتعملت في الأول، بس والله العظيم ده شعب ملوش كتالوج ده لازم يتربط في رجل السرير مش يتحبس بس".

المصدر: وسائل إعلام مصرية