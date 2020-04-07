وزير الإعلام المصري ينفي اتجاه الدولة لفرض الحظر الشامل

قال وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، إن ما تردد حول اتجاه الحكومة لفرض حظر تجوال شامل في الدولة بسبب تفشي فيروس كورونا، غير صحيح.

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وأضاف وزير الدولة لشئون الإعلام، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إنه لا نية لتطبيق حظر تجوال شامل في الوقت الحالي.

وأشار هيكل إلى أنه فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة التي ستتجه الحكومة نحوها في إطار جهود مكافحة كورونا، فإن الأمر يتوقف على اجتماع الأزمات الذي ستعقده الحكومة.

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، قالت فس وقت سابق إن مصر سجلت 1322 مصابا بفيروس كورونا حتى الآن في البلاد، موضحة أن الحالات التي شفيت بلغت 396 حالة.

المصدر: مصراوي