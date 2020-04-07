مصر تعلن حصيلة جديدة للإصابات بفيروس كورونا

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إن مصر سجلت 1322 مصابا بفيروس كورونا حتى الآن في البلاد، موضحة أن الحالات التي شفيت بلغت 396 حالة.

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وأشارت الوزيرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد برئاسة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى أن الحالات التي تم تعافيها وخروجها من المستشفيات ارتفعت إلى 259 حالة، في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة 149 حالة إيجابية جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 1322 مصابا، وتم تسجيل 7 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 85 حالة، وذلك حتى مساء أمس.

وأوضحت هالة زايد أن نسبة 91% من الحالات الألف الأولى المصابة تلقت الرعاية الطبية في غرف المستشفيات العادية، فيما تم تقديم رعاية طبية أعلى لـ 9% فقط من إجمالي الحالات الألف الأولى، وأن 4% فقط من نسبة الـ 9% المشار إليها احتاجوا لرعاية مركزة وأجهزة تنفس صناعي، و 5% تلقوا العلاج في غرف رعاية مركزة بدون الحاجة لأجهزة تنفس صناعي، ونوهت الوزيرة إلى أن الإحصاءات أشارت إلى أن نسبة 88% من الحالات المصابة ظهرت عليهم أعراض بسيطة.

وعرضت الوزيرة خلال الاجتماع الدروس المستفادة من تجربة كل من الصين وإيطاليا، كما تطرقت الوزيرة إلى تجربة دولة السويد في التعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، كما استعرضت الوزيرة الاجراءات الواجب اتباعها خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: RT