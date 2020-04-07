تطورات جديدة حول مد حظر التجوال في مصر

قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن الحكومة تبحث مد حظر التجوال في مصر لمدة إضافية، مع قرب انتهاء المدة المقررة منذ 24 مارس لأسبوعين وتنتهي يوم غد الخميس.

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وأشارت المصادر إلى أنه مع قرب انتهاء المدة المحددة لحظر حركة المواطنين هناك اتجاه كبير لتمديد الحظر لمدة إضافية في نفس المواعيد المحددة له في ضوء جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة لمدة أسبوعين ليلا من السابعة مساء للسادسة صباحا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

المصدر: اليوم السابع