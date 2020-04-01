وفاة ممثل تركي شهير بكورونا

توفي الممثل التركي تورهان كايا عن عمر 69 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا، بعد أن نقل إلى غرفة العناية المركزة.

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وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أن الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر بالممثل الراحل خضعوا للفحوصات اللازمة وجاءت النتائج سلبية، ما دفع الأسرة إلى القول إن تورهان أصيب بالفيروس في المستشفى.

ووفق المعلومات، فقد نقل تورهان إلى مستشفى السلطان حامد هان، بعدما اشتكى من السعال لمدة 10 أيام، قد أن تتدهور صحته ويدخل العناية الفائقة ليفارق بعدها الحياة.

من الجدير ذكره، أن تورهان كايا اشتهر في العالم العربي بدور أورديناريوس، في المسلسل التركي الشهير "وادي الذئاب".

المصدر: وكالات