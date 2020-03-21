الدفاع الروسية تستبعد تأجيل التجنيد في الجيش الربيع الجاري لانتشار كورونا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اجتماع قيادات وزارة الدفاع يوم 20 مارس أن التجنيد في الجيش الروسي سيتحقق كما هو مخطط له، أي في الفترة ما بين 1 أبريل و15 يونيو المقبل.

وذلك بمقتضى قانون الخدمة العسكرية الفدرالي.

وقال، شويغو إن وزارة الدفاع شكلت لجنة خاصة برئاسة نائب وزير الدفاع، روسلان تسيليكوف، تعمل على اتخاذ إجراءات وقائية بغية الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا ضمن الجنود والضباط.

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وأشار، شويغو إلى أن كل المجندين سيتم فحصهم الطبي قبل إرسالهم إلى الوحدات العسكرية. وبعد وصولهم إلى مواقع الخدمة ستفرض عليهم إجراءت الحجر الصحي.

وأضاف أن وزارة الدفاع الروسية تتوفر فيها احتياطيات كافية من الأدوية ووسائل الوقائية الفردية.

يذكر أن نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع والأمن، ألكسندر شيرين كان قد طرح في وقت سابق فكرة تعليق التجنيد في الجيش الروسي فقال إن تلك المشكلة سيبحثها الكرملين بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية.

المصدر" كومسومولسكايا برافدا