وزارة الدفاع الروسية تعلق إرسال وفود عسكرية إلى الخارج واستقبال وفود أجنبية بسبب "كورونا"

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وزير أن الوزارة أوقفت استقبال الممثلين الأجانب وإرسال العسكريين الروس ضمن وفود إلى الخارج بسبب فيروس "كورونا".

وقال شويغو في اجتماع لمجلس إدارة القسم العسكري، اليوم الجمعة: "التوقف عن إرسال الوفود العسكرية الى الخارج واستقبال الممثلين الأجانب بسبب فيروس كورونا المستجد."​​​.

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وأكد الوزير اليوم عدم إصابة قيادات وزارة الدفاع والأركان العامة بفيروس كورونا بعد إجراء فحوصات طبية لجميع قيادات وزارة الدفاع وهيئة الأركان، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس وجاءت جميع النتائج سلبية، "تم إجراء فحوصات على جميع أفراد قيادات وزارة الدفاع والأركان العامة بالأمس للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وجاءت جميع النتائج سلبية"​​​.

وأضاف الوزير أنه تم إنشاء مقر عمليات لمنع انتقال وانتشار عدوى فيروس "كورونا" في القوات المسلحة بقيادة النائب الأول لوزير الدفاع رسلان تساليكوف".

وأكد الوزير أن "عمليات التفتيش المنتظمة تجري باستمرار للمؤسسات التعليمية والوحدات العسكرية والمنظمات التابعة لوزارة الدفاع".

المصدر: نوفوستي