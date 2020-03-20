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الفاتيكان يمنح الغفران لجميع المصابين بفيروس كورونا وذوويهم

مجتمع

الفاتيكان يمنح الغفران لجميع المصابين بفيروس كورونا وذوويهم
Reuters Remo Casilli
صورة أرشيفية
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أصدرت إحدى المحاكم الثلاث للكرسي الرسولي مرسوما خاصا يمنح الغفران لجميع المصابين بفيروس كورونا.

ونشر المكتب الصحفي للكرسي الرسولي نص المرسوم المذكور في موقعه الإلكتروني.

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وجاء فيه أن "البشرية جمعاء، مهددة اليوم بمرض خفي وغادر، حيث سيطرت عليها مخاوف مقلقة، وشكوك جديدة، ومعاناة بدنية وأخلاقية واسعة الانتشار بوجه خاص".

وقال المرسوم إن إحدى مهام محاكم العرش الرسولي هي منح الغفران أي تخليص المؤمنين من العقاب المؤقت على الخطايا.

وأعاد المرسوم إلى الأذهان أن الغفران يمنح المؤمنين الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا وكذلك الأطباء وأفراد عائلات المرضى وكل من يرعاهم.

 وأشار المرسوم إلى أن البابا فرانسيس كان في الآونة الأخيرة يعرب مرارا عن تعاطفه الأبوي ويدعو إلى الصلاة في سبيل تعافي كل الأشخاص المصابين بالفيروس

المصدر: نوفوستي.

 

 

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