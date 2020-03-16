بابا الفاتيكان يتجول في روما رغم طوارئ كورونا
Reuters VATICAN MEDIA
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قام بابا الفاتيكان البابا فرنسيس بجولة في أحد الشوارع التجارية في روما، وذلك رغم الإجراءات الوقائية المفروضة جراء حالة الطوارئ بسبب كورونا.
وقصد البابا كاتدرائية "القديسة مريم الكبرى" للصلاة للسيدة العذراء، ثم كنيسة "سان مارتشيللو" للخشوع أمام الصليب المقدس منذ عهد الطاعون الكبير، الذي ضرب روما في القرن الرابع عشر.
وسار بعدها لمسافة قصيرة في الطريق الشهيرة، حيث أهم سوق تجارية في قلب العاصمة.
المصدر: "آكي الإيطالية"