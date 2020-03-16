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بابا الفاتيكان يتجول في روما رغم طوارئ كورونا

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بابا الفاتيكان يتجول في روما رغم طوارئ كورونا
Reuters VATICAN MEDIA
البابا فرنسيس في شوارع روما
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قام بابا الفاتيكان البابا فرنسيس بجولة في أحد الشوارع التجارية في روما، وذلك رغم الإجراءات الوقائية المفروضة جراء حالة الطوارئ بسبب كورونا.

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وسائل إعلام إيطالية: البابا فرنسيس خضع لفحص كورونا
وسائل إعلام إيطالية: البابا فرنسيس خضع لفحص كورونا

وقصد البابا كاتدرائية "القديسة مريم الكبرى" للصلاة للسيدة العذراء، ثم كنيسة "سان مارتشيللو" للخشوع أمام الصليب المقدس منذ عهد الطاعون الكبير، الذي ضرب روما في القرن الرابع عشر.

وسار بعدها لمسافة قصيرة في الطريق الشهيرة، حيث أهم سوق تجارية في قلب العاصمة.

المصدر: "آكي الإيطالية"

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