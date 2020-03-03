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وسائل إعلام إيطالية: البابا فرنسيس خضع لفحص كورونا

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وسائل إعلام إيطالية: البابا فرنسيس خضع لفحص كورونا
Reuters Remo Casilli
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أفادت صحيفة "ايل ميساجيرو" الإيطالية اليوم الثلاثاء، بأن البابا فرانسيس خضع لفحص فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية، حيث أظهرت خلوه من الفيروس الجديد.

وجاء هذا التقرير على خلفية تداول أنباء عن إصابة البابا بفيروس كورونا، بعد أن ألغى معظم لقاءاته، بل وحتى مشاركته في خلوة الصوم الكبير، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بداية ولايته البابوية.

وكان الفاتيكان قد أعلن الخميس أن فرنسيس، البالغ من العمر 83 عاما، والذي أزيلت إحدى رئتيه بسبب مرض قبل عقود، يعاني من "وعكة صحية متوسطة الحدة"، ما أجبره على إلغاء المناسبات العامة التي كان من المفترض أن يظهر فيها خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إنه ليس لديه تعليق فوري على تقرير "ايل ميساجيرو".

المصدر: "رويترز"

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