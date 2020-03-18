RT تتخذ إجراءات احترازية لمجابهة كورونا

في إطار الاحتياطات لمجابهة وباء كورونا، وحفاظا على صحة وسلامة موظفيها، قررت RT منذ أيام الشروع في تقليل تواجد الموظفين في مبانيها.

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لذلك قررت القناة، 13 مارس، إرسال موظفيها وإدراييها ممن يمكنهم العمل عن بعد إلى منازلهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سير العمل بنفس الكفاءة والمهنية كما في الأوضاع العادية، وذلك بهدف الحفاظ على الحد الأدنى من الأفراد داخل غرف الأنباء ومكاتب القناة.

في 14 مارس قامت القناة بإلغاء كافة الرحلات المهنية والتغطيات والمشاريع الصحفية التي تتطلب العمل خارج القناة باستثناء المهام الصحفية المتعلقة بتغطية المؤتمرات الصحفية لكل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف.

ثم شرعت القناة بدءا من 16 مارس في إعادة بعض المواد والبرامج التي تم بثها من قبل، مع عمل برامج جديدة حين الضرورة.

ومن 17 مارس بدأت الإدارات المختلفة في القناة لوضع خطة شاملة لإمكانية العمل بالكامل عن بعد، مع الإبقاء على حد أدنى من الأفراد في غرف البث، في حال الاضطرار إلى عزل مبنى القناة، لا قدر الله.

وخرج برنامجا سلام مسافر "قصارى القول، وأرتيوم كابشوك "بانوراما" للمرة الأخيرة على الهواء يوم 17 مارس، لحين إشعار آخر، على أن يتم بث بقية البرامج مسجلة وليس على الهواء مباشرة.

أعزائي مشاهدي ومتابعي @RTArabic, لقد اتخذت القناة قرارا بتقليص المهمات الصحفية وعمل طواقم التصوير من الميدان، وتحويل العدد الأكبر من موظفينا للعمل من المنزل، وكذلك خفض حجم إنتاج الأفلام الوثائقية والبرامج. نشكركم على تفهمكم ودعمكم المستمر!

ابقوا امنين وحافظوا على صحتكم pic.twitter.com/bNgkZGLknZ — Maya Manna (@mayamanna) March 17, 2020

وقد علقت رئيسة قناة RT العربية، مايا مناع، على ذلك بتغريدة في صفحتها على "تويتر" تشكر فيها المشاهدين والمتابعين على تفهمهم ودعمهم المستمر، متمنية الصحة والسلامة للجميع.

من جانبها، أكدت رئيسة تحرير قناة RT والوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، مرغريتا سيمونيان على أن الأمور هادئة وتحت السيطرة، لكن القناة تتخذ إجراءات احترازية، وردود أفعال على أسوأ الاحتمالات، والتي قد لا تضطر القناة إليها.

وقد سجلت السلطات الروسية يوم أمس الثلاثاء ارتفاعا لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل عددهم في روسيا إلى 114 مصابا. وصرحت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن قطاع الإنتاج الطبي في روسيا يقوم حاليا بإنتاج نحو 100 ألف نظام تحليل لفيروس كوفيد – 19 يوميا، على أن ترسل إلى كافة أنحاء روسيا لإجراء فحوصات على المواطنين.

كذلك أمر عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، بتعطيل المدارس والجامعات ومنع الفعاليات التي يزيد فيها عدد الأفراد عن 50 شخصا بما في ذلك المسارح وقاعات الحفلات ودور السينما، حتى 10 أبريل المقبل.

المصدر: RT