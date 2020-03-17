السلطات الروسية تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 114

أعلنت السلطات الروسية، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد إلى 114 حالة.

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وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أنه تم تسجيل 21 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال في شأن مزاعم عدم استعداد الطب الروسي لمواجهة كورونا: "في روسيا يوجد 40 ألف جهاز التنفس الاصطناعي".

وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، قالت أمس الاثنين إن قطاع الإنتاج الطبي في روسيا يصنع نحو 100 ألف فحصا خاصا بفيروس كورونا يوميا، متعهدة بأن يتم إرسال كميات ضرورية منها إلى كل الأقاليم الروسية.

يأتي ذلك، بينما أمر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أمس، بتعطيل المدارس والجامعات ومنع الفعاليات الحاشدة، إذا زاد عدد المشاركين فيها على 50 شخصا، وذلك حتى 10 أبريل المقبل، على أن ينسحب الحظر أيضا على كافة المسارح والصالات الفنية ودور السينما.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم عن توقف البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج عن منح تأشيرات الدخول للأجانب بما في ذلك التأشيرات الرقمية.

المصدر: RT