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كورونا... روسيا توقف منح تأشيرات دخول للأجانب مؤقتا

أخبار روسيا

كورونا... روسيا توقف منح تأشيرات دخول للأجانب مؤقتا
Sputnik NATALIA SELIVERSTOVA
الخارجية الروسية
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء عن توقف البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج عن منح تأشيرات الدخول للأجانب بما في ذلك التأشيرات الرقمية.

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روسيا تقيّد دخول الأجانب اعتبارا من 18 مارس
روسيا تقيّد دخول الأجانب اعتبارا من 18 مارس

وقررت الحكومة الروسية تقييد دخول الأجانب أراضي البلاد اعتبارا من 18 مارس الجاري وحتى 1 مايو المقبل.

وجاء في بيان أصدرته الحكومة الروسية أمس، أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين اتصل هاتفيا خلال اليومين الأخيرين مع رؤساء حكومات بيلاروس وأذربيجان وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان لإبلاغهم بهذا القرار.

وأضاف البيان أنه خلال الاتصالات تم بحث الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد، وأن ميشوستين أبلغ نظراءه في الدول المذكورة بأنه تم اتخاذ هذه الإجراءات "لضمان أمن روسيا وحماية صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا".

يشار إلى أن القيود على دخول الأجانب تستثني موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات وسائقي الشاحنات وطواقم الطائرات والسفن والقطارات، وأعضاء الوفود الرسمية، وحملة الإقامة الدائمة في روسيا، ومن حصلوا على تأشيرات دخول دبلوماسية أو تأشيرات عمل أو التأشيرات الممنوحة لأصحاب الأعذار القاهرة، والمتوجهين إلى دول ثالثة عبر روسيا.

وأكد ميشوستين أن الإجراءات تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وتعود في أسبابها لـ"الظروف القاهرة" وتحمل طابعا مؤقتا.

المصدر: RT

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