أحمد أبو هشيمة : زواجي من ياسمين صبري سيتم قريبا ويجب على الشبان أن يحلموا كي ينجحوا

قال رجل الأعمال المصري الشاب أحمد أبو هشيمة، في حديث لـ RT Online تم بثه اليوم، إن سر النجاح في الحياة، يكمن في الحلم والمثابرة لتحقيق هذا الحلم.

وشدد على أن حلم الإنسان بالنجاح، يجب أن يترافق بالإصرار، وقال: "لا تحلم وانت مستلق على السرير".

وسرد رجل الأعمال الشاب، بداياته مع النجاح، وأشار إلى أنه خريج لكية تجارة من جامعة حكومية مصرية وكبر وترعرع في أسرة بسيطة متواضعة. وقال، إن والده كان مثله الأعلى في الحياة.

أشار إلى أنه مارس في البداية، رياضة كرة القدم، ولعب في أحد النوادي المصرية المعروفة، وكذلك في منتجب البلاد للناشئين، لكن الإصابة منعته من مواصلة اللعب لاحقا.

وذكر أبو هشيمة، أنه باشر حياته العملية بعد التخرج، كموظف بسيط في مصرف براتب قدره 100 دولار في الشهر. لكن ذلك لم يرض طموحاته، لذلك قرر ممارسة العمل الخاص.

وخاض التجربة وعمل في مجال بيع الحديد، وساعده في ذلك، والد أحد أصدقائه. الصفقة الأولى كانت خاسرة، لكن النجاح حالفه لاحقا، وحصل على أول مليون له، بعد 1-1.5 سنة.

وتحدث أبو هشيمة، عن وصفة النجاح لكل شاب طموح، وقال: "يجب أن تعتاد على المعاناة والصعوبات، وتواجه الفشل. لا يوجد أي شيء سهل في الحياة، ولكن لا داعي لليأس".

وأكد أنه لا يزال حتى الآن، يعمل 18 ساعة يوميا. وقال: "كلما كبر شأنك، زاد حجم مسؤولياتك. العب سيكبر وسيزيد".

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ونصح الشباب من رجال ونساء، بالعمل الخاص والانخراط في المشاريع الناشئة، وقال: "لا تخش الفشل، المواقف هي التي تكون الشخصية".

وتطرق رجل الأعمال، إلى مشاركته في الحياة السياسية، وذكر أنه يتعاطف مع حزب الشعب الجمهوري، ودعا إلى دعم ومساندة الدولة ودعم الجيل الشاب.

وشدد على ضرورة الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقال، إنه قرار جريء، "تأخر وكان يجب أن يتم من فترة بعيدة".

وحول حياته الشخصية، قال إنه أعلن منذ فترة عن خطبته للفنانة الشابة ياسمين صبري، وأشار إلى أن الزواج سيتم قريبا.

المصدر: RT