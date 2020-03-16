مصر.. أحمد أبو هشيمة يكشف لـ RT Online عن خفايا في حياته ومبادراته (فيديو)

تعرض صفحة RT Online في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت موسكو حوارا مع رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، الذي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

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وقد التقى الزميل، أحمد الجمل، أبو هشيمة في القاهرة، وأدار حوارا حول عدد من القضايا التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا من بينها مبادراته لدعم مشاريع الشباب، ورصده جوائز تصل أحيانا إلى ربع مليون جنيه مصري (15.8 ألف دولار أمريكي) للشباب ولدعم المشاريع الصغيرة، ومشاركته السياسية، حيث انتخب مؤخرا (5 مارس الجاري) نائبا لرئيس حزب الشعب الجمهوري، وعلاقته بكريستيانو رونالدو، وقصة زواجه من الفنانة، ياسمين صبري.

وأحمد أبو هشيمة هو رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، التي تأسست عام 2010، وتتكون من ثلاث شركات كبرى هي شركة بورسعيد الوطنية للصلب، وشركة أي أي سي لإدارة مصانع الصلب، وشركة حديد المصريين لتجارة مواد البناء.

ولأبو هشيمة إسهامات متعددة ومؤثرة في العمل المجتمعي والوطني، من خلال عدد من المبادرات والحملات التي وجهها للفئات الأكثر احتياجا، من بينها مبادرة إعادة إعمار القرى بصعيد مصر، والتي أعلن رجل الأعمال أنه سينفذها من خلال بروتوكول تعاون موسع مع جمعية الأورمان الخيرية، وتشمل 20 قرية، بإجمالي تكلفة 40 مليون جنيه (2.5 مليون دولار أمريكي).

كذلك من بين مشروعات أبو هشيمة التي لاقت صدى واسعا، حملة "مصر الجديدة" The New Egypt، التي أطلقها في مدينة نيويورك الأمريكية، ودعت إلى التنمية والاستثمار في مصر من خلال عرض أهم المعالم السياحية في مصر، وحظيت الحملة برد فعل عالمي مميز.

وقد حصل أبو هشيمة على عدد من الجوائز في مجال إدارة الأعمال، لعل أبرزها هي جائزة أفضل شركة صاعدة في العالم من مؤسسة بلاتس غلوبال ميتال أووردز Platts Global Metals Awards الأمريكية، وذلك لما حققته شركة حديد المصريين في مجال صناعة الحديد خلال سنوات معدودة.

المصدر: RT