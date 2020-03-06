عبارة "هاتي بوسة".. كلفته 1000 دولار واحتمال سجنه

نقضت محكمة الاستئناف في منطقة مكة، حكم المحكمة الجزائية في جدة، بتغريم رجل تحرش بزميلته في العمل، مطالبة بتشديد العقوبة على المدان، لتشمل السجن أيضا.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، قضت المحكمة الجزائية بمعاقبة موظف من جنسية عربية بغرامة قدرها 1000 دولار، بتهمة التحرش بموظفة تعمل معه ومحاولة تقبيلها، مبررة العقوبة المخففة كونه من حفظة القرآن، وهو الأمر الذي نقضته الاستئناف.

وفي وقت سابق، تقدمت الموظفة ببلاغ مفاده تعرضها للتحرش من زميلها، متهمة إياه بمسكها ومحاولة الالتصاق بها، إضافة إلى طلبه تقبيلها مكررا عبارة "هاتي بوسة".

وقالت المشتكية إنه هددها بخصم مال من مرتبها في حال عدم تجاوبها معه.

وحققت النيابة العامة مع الموظف المتهم طليقا، بعد أن أفرجت عنه بكفالة ومنعته من السفر احتياطيا، غير أنه أنكر.

وبرر طلب تقبيلها بأنه كان على سبيل المزاح، مشيرا إلى أن زميلته لا تعمل تحت إدارته، وأن اتهامها له بلمسها أو مسكها غير صحيح، لا سيما أنها تعمل في قسم آخر.

المصدر: عكاظ