فيديو.. منقبة تثير جدلا بعد غنائها في فندق سعودي

أثارت فتاة منقبة مجهولة الهوية جدلا في السعودية، بعد ظهورها في فندق بمدينة جدة وهي تغني أمام مجموعة من الحضور المختلطين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفتاة وهي تؤدي أغنية "سبحانه قدروا عليك" للفنان والملحن السعودي الراحل فوزي محسون، وسط تفاعل الحضور. وانقسمت الآراء بين مؤيد ورافض للواقعة.

فوجه البعض انتقادات لاذعة لها لأنها تغني بالنقاب، الأمر الذي اعتبره العديد عدم احترام لحرمة اللباس الذي ترتديه والذي يهدف، حسب قولهم، إلى الاحتشام والابتعاد عن الأنظار، وهو ما يتناقض مع ما فعلته الفتاة.

بينما أشار آخرون إلى أن المملكة باتت تستقبل المغنيات الأجنبيات برحابة صدر ودون أن تضع أي قيود على ملابسهن، وأنه من التناقض أن يتم انتقاد فتاة غنت منقبة ولا يتم انتقاد السافرات.



المصدر: وكالات