وليد توفيق يرفض المصافحة بسبب فيروس كورونا (فيديو)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير، ظهر فيه الفنان اللبناني وليد توفيق، بتصرف مثير خلال عزاء والدة الفنان جورج وسوف.

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وظهر وليد توفيق، وهو يرفض مصافحة الحاضرين في العزاء، واكتفى برفع يده على صدره، كما قام بمسح يده مرارا وتكرارا بعدما صافح أحد الحاضرين، تخوفا من العدوى المنتشرة بفيروس كورونا.

من جهة أخرى، أعلن الفنان اللبناني وليد توفيق عودته للتمثيل بعد غياب طويل من خلال مشاركته في المسلسل المغربي "داباتزيان".

المصدر: وكالات