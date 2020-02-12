فنانة مصرية مشهورة ترد على أنباء إصابتها بفيروس "كورونا" (صور)

ردت الفنانة المصرية بشرى على شائعات إصابتها بفيروس "كورونا" الجديد خلال تواجدها في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.

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وقالت الفنانة المصرية خلال المهرجان وتواجدها بجانب عدد من الأشخاص والفنانين: "والله مش كورونا دي حساسية البخاخة اهيه".

وكانت يارا شقيقة النجمة بشرى، قالت إن "شقيقتها مريضة حساسية موسمية، ولكنها تلك المرة جاءتها مع التهاب في الشعب الهوائية مع بوادر التهاب رئوي"، نافية أن يكون ما تتعرض له بشرى هو اشتباه في حالة إصابة بفيروس "كورونا" خاصة وأنها عادت من السفر مؤخرا.

وأوضحت أن تلك الحالة هي حالة مرضية مزمنة، وتطورت لعدم علاجها في الوقت المناسب، مؤكدة أن بشرى عادت من الخارج يوم 26 يناير الماضي وكانت بصحة جيدة.

المصدر: اليوم السابع