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السعودية.. فصل قاضي أيد تطليق امرأة من زوجها ثم تزوجها!

مجتمع

السعودية.. فصل قاضي أيد تطليق امرأة من زوجها ثم تزوجها!
Reuters
صورة تعبيرية
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أصدرت هيئة الرقابة والتحقيق في السعودية، قرارا بفصل قاض، بعدما أيد طلاق امرأة من زوجها، ومن ثم تزوجها مسيارا.

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وفي التفاصيل، فإن القاضي في منطقة القصيم، وسط شمال المملكة العربية السعودية، كان يقوم بتصدير المعاملات للجهات الحكومية ومخاطبة الجهات الرسمية واستخراج الصكوك وغيرها عن غير وجه حق، إضافة إلى أنه كان يقوم بعمليات تزوير وتغيير المعاملات لجهات معينة، ومحاولة الاستيلاء على أراض حكومية بمعاونة أحد أعضاء المجالس البلدية وعدد من الموظفين.

إضافة إلى ذلك، أيد القاضي المفصول، قرارا من المحكمة، بتطليق امرأة من زوجها، ليتزوجها "مسيارا" في وقت لاحق.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية، نقلا عن مصادر، أن هيئة الرقابة والتحقيق، التي تولت التحقيق، أصدرت قرارا بفصل القاضي وإنهاء خدماته تأديبيا، وتحويله إلى النيابة لمحاكمته بالجرائم الجنائية التي ارتكبها.

المصدر: الوطن السعودية

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