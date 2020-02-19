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مصر.. إعدام شخصين بسبب صورة فتاة على "فيسبوك"

مجتمع

مصر.. إعدام شخصين بسبب صورة فتاة على
Reuters
الأمن المصري
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أصدرت محكمة جنايات نجع حمادي في مصر، حكما بالإعدام شنقا على شخصين والسجن 15 عاما على 5 آخرين بتهمة قتل 3 أشخاص، بسبب خلافات على نشر صورة فتاة على "فيسبوك" بمركز دشنا شمالي قنا.

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تعود أحداث القضية إلى 28 يوليو 2017، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، بلاغا بمقتل 3 أشخاص بطلقات نارية، حيث كشفت تحريات المباحث أنه تم إطلاق النيران على المجني عليهما، بسبب خلافات عائلية نشبت بالقرية، عقب نشر صورة لفتاة من القرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت التحريات، أن الخلافات بدأت بين عائلتين بالقرية، على خلفية ثارات قديمة بدأت منذ عدة أشهر قبل شرارة المشاجرة، وتجددت، مما أسفر عن مقتل 3 من أبناء القرية.

المصدر: الدستور

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