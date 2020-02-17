 
مباشر

القبض على صاحبي "فيديو الحشيش" في السعودية! (فيديو)

مجتمع

القبض على صاحبي
Reuters Ahmad Masood
الشرطة السعودية- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/na6d

ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، الاثنين، القبض على شابين صورا نفسيهما وهما يتعاطيان المخدرات على مقربة من سيارات تابعة للشرطة، في مدينة جدة، غرب البلاد.

إقرأ المزيد
لأول مرة في السعودية.. النساء ينافسن الرجال في بطولة
لأول مرة في السعودية.. النساء ينافسن الرجال في بطولة "شتاء الرياض للبلوت" (فيديو وصور)

وظهر الشابان في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وهما يستعرضان تعاطيهما "الحشيش" المخدر داخل سيارة، مع تعمدهما تصوير دوريتين أمنيتين كانتا متوقفتين بجوار أحد المجمعات التجارية غربي المحافظة.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن "الأجهزة الأمنية رصدت مقطع الفيديو، وتمكنت من إلقاء القبض على الشابين".

المصدر: عكاظ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!