لأول مرة في السعودية.. النساء ينافسن الرجال في بطولة "شتاء الرياض للبلوت" (فيديو وصور)
تنافس 20 امرأة لأول مرة في السعودية نحو 18 ألف رجل، في بطولة محلية شهيرة لألعاب الورق تسمى بطولة "شتاء الرياض للبلوت".
February 13, 2020
ويقوم بتنظيم البطولة الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية بإشراف الهيئة العامة للترفيه،
وتقام البطولة في الرياض بالفترة بين 13 و22 فبراير الجاري، ويبلغ مجموع جوائزها مليوني ريال سعودي.
المتسابقات في #بطولة_شتاء_الرياض_للبلوت رافعين شعار التحدي وناويين على الفوز بالمليونين ريال 😍— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) February 14, 2020
كفو عليهم بنات الوطن 🇸🇦❤👏🏼 pic.twitter.com/mqtjBfa5xh
وهذه النسخة الثالثة من البطولة والأولى التي تشارك فيها النساء.
وتم تقسيم المشاركين إلى تسعة آلاف فريق يضم كل فريق لاعبين اثنين، ويجري تصعيد الفرق الفائزة من كل مباراة إلى الجولة التالية.
التركيز والحماس شعار منافسات وتحديات #بطولة_شتاء_الرياض_للبلوت في #واجهة_الرياض— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) February 13, 2020
فالكم المليونين ريال يا أبطال 😍🔥🃏 pic.twitter.com/ZNs1TBqXGH
نبارك للأبطال المتأهلين للمراحل النهائية في #بطولة_شتاء_الرياض_للبلوت 👏🏼— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) February 15, 2020
وحظ أوفر لكل اللي ما تأهلوا تعوضوها في المسابقات الجاية ❤👌🏼 pic.twitter.com/nArwzIG560