لأول مرة في السعودية.. النساء ينافسن الرجال في بطولة "شتاء الرياض للبلوت" (فيديو وصور)

تنافس 20 امرأة لأول مرة في السعودية نحو 18 ألف رجل، في بطولة محلية شهيرة لألعاب الورق تسمى بطولة "شتاء الرياض للبلوت".

ويقوم بتنظيم البطولة الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية بإشراف الهيئة العامة للترفيه،

وتقام البطولة في الرياض بالفترة بين 13 و22 فبراير الجاري، ويبلغ مجموع جوائزها مليوني ريال سعودي.

المتسابقات في #بطولة_شتاء_الرياض_للبلوت رافعين شعار التحدي وناويين على الفوز بالمليونين ريال 😍

كفو عليهم بنات الوطن 🇸🇦❤👏🏼 pic.twitter.com/mqtjBfa5xh — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) February 14, 2020

وهذه النسخة الثالثة من البطولة والأولى التي تشارك فيها النساء.

وتم تقسيم المشاركين إلى تسعة آلاف فريق يضم كل فريق لاعبين اثنين، ويجري تصعيد الفرق الفائزة من كل مباراة إلى الجولة التالية.

التركيز والحماس شعار منافسات وتحديات #بطولة_شتاء_الرياض_للبلوت في #واجهة_الرياض

فالكم المليونين ريال يا أبطال 😍🔥🃏 pic.twitter.com/ZNs1TBqXGH — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) February 13, 2020

نبارك للأبطال المتأهلين للمراحل النهائية في #بطولة_شتاء_الرياض_للبلوت 👏🏼

وحظ أوفر لكل اللي ما تأهلوا تعوضوها في المسابقات الجاية ❤👌🏼 pic.twitter.com/nArwzIG560 — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) February 15, 2020

المصدر: GEA_SA/twitter