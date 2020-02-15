مصر.. الإيقاع بعصابة تبيع القاصرات أبطالها محفظ قرآن ومحام وعاطلان

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على شبكة إجرامية منظمة تبيع القاصرات، شكلها محفظ قرآن ومحام وعاطلان عن العمل في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وأشارت وسائل إعلام مصرية، إلى أن الشبكة كانت تبيع الفتيات لأثرياء عرب مقابل 200 ألف جنيه، فضلا عن تزويجهن عرفيا بعد استقطابهن من قرى المحافظات المصرية واستغلال حاجتهن للمال.

واستدرجت الشرطة المتهمين الذين ضبطوا برفقة فتاة تبلغ من العمر 12 سنة، قبل أن يداهموا مكان إيواء فتيات أخريات عثر فيه على العديد من القاصرات اللاتي اتهمن أعضاء الشبكة بالاعتداء عليهن جنسيا وممارسة الجنس معهن قبل تزويجهن، وتعرضهن للبيع أكثر من مرة دون مراعاة شهور العدة.

ونقل موقع "الوطن" عن إحدى الفتيات (16 سنة) قولها إن 4 متهمين أقاموا معها علاقة جنسية على مدار عدة أيام، مقابل حصولها على مبلغ مالي، مضيفة أن متهمين آخرين عرضوا عليها أن تتزوج لمدة شهر من ثري عربي مقابل 200 ألف جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية والقضائية تلقت معلومات عن وجود محفظ قرآن ومحام يعرضان فتيات قاصرات على أثرياء عرب، ليتشكل بعدها فريق بحث قاده ضابط تنكر في زي ثري عربي، وتواصل مع المتهمين وطلب منهم الزواج من فتاة لمدة يومين، وجرى الاتفاق على المقابلة في أحد المقاهي بمنطق العجوزة، لتتكلل العملية بضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية