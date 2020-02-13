أوسمة شرف للسعودية أماني القحطاني في مهرجان عالمي

حصدت المصورة الفوتوغرافية السعودية أماني القحطاني عضو جمعية "إعلاميون"، ثلاثة أوسمة شرف في مسابقة "بوكا باي" للعام 2020، في نسخته الثانية المقامة في مقدونيا برعاية دولية.

وعبرت القحطاني عن فخرها بالأوسمة، وقالت "إنها أوسمة للوطن، فأنا لا أمثل نفسي فقط في هذه المسابقات العالمية، وإنما أمثل زملائي المصورين السعوديين"، موضحة أن "صورة المدخن" لرجل من مدينة بوشكار الهندية، نالت وسامي شرف Victory.PW، وGRADAC PGI في صالون مقدونيا، أما صورة "نساء الهمر" بوادي "أومو" السفلي في إثيوبيا، فنالت وسام الشرف FK OHRID في صالون الجبل الأسود.

حققت المصورة الفوتوغرافية آماني القحطاني عضو جمعية "إعلاميون"، ثلاثة اوسمة شرفية في مسابقة (بوكا باي للعام 2020)، وذلك ضمن النسخة الثانية من المسابقة والمقامة حالياً في مقدونيا تحت رعاية الاتحاد الدولي لفن التصوير FIAP والجمعية الامريكية للتصوير PSA.

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. pic.twitter.com/oOOp9BVP3L — #اتحاد_الصحافة_السياحي (@p_u_ksa) February 13, 2020

وأكدت، أن السعودية لديها مواهب في كل مجال، وخصوصا في مجال التصوير بكل أقسامه"، مطالبة الجهات الحكومية والإعلامية والسياحية، بتنظيم أنشطة تنافسية محلية ودعوة المصورين على مستوى العالم للمشاركة فيها.

وتحظى القحطاني بعضوية جمعية اتحاد العرب للمصورين وعضوية الجمعية الأمريكية للتصوير الضوئي، وتملك سلسلة تجارب محلية وعالمية في عالم التصوير والتوثيق، والمشاركة في المسابقات والمهرجانات العالمية المتخصصة في مجال التصوير، وتمثل السعودية كمصورة محترفة منذ عام 2014.

ونظمت الفعاليات في جمهورية مقدونيا برعاية الاتحاد الدولي لفن التصوير FIAP والجمعية الأمريكية للتصوير PSA.

المصدر: سبق