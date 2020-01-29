الفنانة المصرية نادية لطفي تدخل في غيبوبة

تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي في الساعات الماضية حيث فقدت الوعي، وتتواجد حاليا في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فإن حالة الفنانة القديرة تدهورت بشكل كبير وذلك بعدما كانت قد استقرت بعض الشيء في اليومين الماضيين وكان متوقعا خروجها من غرفة العناية المركزة خلال يومين ونقلها إلى غرفة عادية بالمستشفى.

وكان نقيب المهن التمثيلية المصرية الفنان أشرف زكي، قد قال قبل أيام إن الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي مستقرة وفي حالة تحسن عن السابق.

يذكر أن نادية لطفي ظهرت في فيديو قبل أيام، نعت فيه صديقتها الراحلة ماجدة الصباحي التي وافتها المنية الأسبوع الماضي، وأعربت نادية لطفي عن حزنها الشديد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية