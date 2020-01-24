الفنانة المصرية نادية لطفي تدخل العناية المركزة.. ومديرة أعمالها تكشف تطورات حالتها

دخلت الفنانة المصرية نادية لطفي في وضع حرج بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في مصر، حيث تم وضعها تحت الملاحظة.

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وأكد مصدر مقرب من النجمة الكبيرة أن الطبيب المعالج لها أمر بدخولها مرة ثانية للعناية المركزة داخل مستشفى المعادي، بعدما تراجعت حالتها الصحية، وجاء ذلك بعد نقلها إلى غرفة عادية خلال اليومين الماضيين عقب استقرار حالتها الصحية.

وأضاف المصدر، أنه تم وضع جهاز تنفس صناعي للنجمة الكبيرة، بسبب شعورها بضيق شديد في التنفس نتج عن بعض المضاعفات الناتجة عن نزلة برد حادة لحقت بها، فضلا عن معاناتها من أعراض مرضية أخرى.

من جانبها، قالت مديرة أعمال الفنانة، رضا فرغلي، إن نادية لطفي بصحة جيدة وحالتها في تحسن ملحوظ، مؤكدا أن الفنانة نادية لطفي تطمئن جمهورها على حالتها الصحية وأنها بخير.

المصدر: وسائل إعلام مصرية