الفنانة المصرية يسرا تنفي إصابتها بمرض السرطان

نفت الفنانة المصرية يسرا إصابتها بمرض سرطان الدم، موضحة أن بعض الناس فهمت حديثها في أحد البرامج التي ظهرت فيها مؤخرا بشكل خاطئ.

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وقالت يسرا لجريدة "اليوم السابع" المصرية من خلال رسالة صوتية: "مساء الخير على كل الناس الحلوة الطيبة اللي بتسأل عليا وخايفة عليا، ربنا يخليكم يارب ليا بس عايزة أطمنكم، أنا لما كنت بتكلم فى برنامج "علمتنى الدنيا"، كنت بقول كانوا شاكين إن عندى لوكميا "سرطان الدم"، من فترة طويلة وقعدت في الشك ده 3 شهور، وأنا الحمد لله بخير كويسة ماعنديش حاجة ربنا سترها وطلع التشخيص غلط، والكلام ده كان من 15 سنة".

وأضافت يسرا في رسالتها: "بقول لجمهوري الحبيب الغالي بشكركم جدا على دعاكم وبشكركم جدا على خوفكم عليا، وعاجزة عن الشكر، ومهما هقول ما أقدرش أوفى الحب الكبير ده".

وكانت الفنانة المصرية يسرا قد أثارت حالة من القلق والخوف على حالتها الصحية، وذلك بعد أن قالت كلمات مؤثرة خلال استضافتها في برنامج "الدنيا علمتني" على قناة إم بي سي وصدمت الجميع بكشفها عن حقيقة إصابتها بمرض سرطان الدم.

المصدر: اليوم السابع