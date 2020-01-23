مصر.. الكشف عن سبب وفاة الكاتب الشاب الذي تنبأ بموته قبل 18 ساعة

كشفت وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للكتاب وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، في بيان نعيها للفقيد الكاتب محمد حسن خليفة، عن سبب وفاته المفاجئة.

إقرأ المزيد

وأوضح البيان أن الكاتب خليفة، وافته المنية صباح اليوم في مستشفى القوات الجوية بعد أن فقد وعيه أثناء تواجده في دار النشر التي أصدرت مجموعته القصصية الجديدة.

وتبين أن سبب الإغماء أزمة قلبية تم نقله على إثرها للمستشفى على الفور.

وكان خليفة قد توفي بشكل مفاجئ، اليوم الخميس، أثناء تجوله في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.

والمفارقة في الأمر أن الكاتب الشاب نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا تنبأ فيه بموته قائلا: " اقتباس من قصة "روحي مقبرة"، ضمن قصص مجموعتي القصصية "إعلان عن قلب وحيد"، الصادرة عن دار الكنزي".

وجاء في النص الذي نشره: "علقت خبر موتي أمامي على الحائط، لأطمئن أن ورقة الجورنال التي كتب فيها الخبر بخط عريض، وصفحة أولى، بعيدا عن الوفيات، مازالت سليمة، وتستطيع أن تقاوم معي الأيام القادمة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية