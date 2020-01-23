وفاة كاتب مصري شاب بشكل مفاجئ بعد 18 ساعة من تنبؤه بموته

توفي الكاتب الصحفي المصري الشاب محمد حسن خليفة بشكل مفاجئ، اليوم الخميس، أثناء تجوله في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.

وقال الكاتب أحمد عايد إن خليفة سقط مغشيا عليه أثناء شراء الكتب بالمعرض، وأسرعت الإدارة لإسعافه، لكنه توفي في المستشفى الجوي فور وصوله، ولم يكشف الأطباء عن أسباب الوفاة حتى الآن.

وصدر للكاتب خليفة هذا العام بمعرض الكتاب مجموعة قصصية بعنوان "إعلان عن قلب وحيد"، وكان يكتب مقالات في عدة صحف عربية في الثقافة والفن والأدب والشأن المصري.

والمفاجئ في الأمر أن الكاتب الشاب نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا تنبأ فيه بموته قائلا: " اقتباس من قصة "روحي مقبرة"، ضمن قصص مجموعتي القصصية "إعلان عن قلب وحيد"، الصادرة عن دار الكنزي".

وجاء في النص الذي نشره: "علقت خبر موتي أمامي على الحائط، لأطمئن أن ورقة الجورنال التي كتب فيها الخبر بخط عريض، وصفحة أولى، بعيدا عن الوفيات، مازالت سليمة، وتستطيع أن تقاوم معي الأيام القادمة".

المصدر: الدستور + RT