الكشف عن سر غريب لانفصال ريهانا عن صديقها الملياردير السعودي

كشفت المدونة الشهيرة شالون ليستر، بعض التفاصيل الجديدة والغريبة خلف انفصال نجمة الهيب هوب العالمية ريهانا فجأة عن صديقها الملياردير السعودي حسن جميل وتحطيمها قلبه.

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وأكدت عدة تقارير أجنبية، انفصال مطربة البوب العالمية ريهانا عن صديقها الملياردير السعودي جميل بشكل نهائي، بعد قصة حب دامت لأكثر من ثلاث سنوات من المواعدة والعلاقات العاطفية الحميمة والظهور المشترك في العديد من المناسبات العامة وعلى الشواطئ.

وفي تحليل جديد نشرته عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، نقلا عن مصادر خاصة مقربة من ريهانا، أكدت ليستر أن من بين تلك الأسباب إجبار جميل لريهانا على تناول وجبات لزيادة وزنها أكثر من اللازم.

وروت ليستر في فيديو نشرته عبر يوتيوب، أن الملياردير السعودي صاحب الـ 31 عاما، كان يخفي الوجبات الخفيفة التي تتناولها ريهانا طوال اليوم، ويتعمد فقدانها في الطائرة والسيارة ليجبرها على تناول وجبات دسمة طوال الوقت من أجل زيادة وزنها.

وأبرزت المدونة الشهيرة أن وزن المطربة الأكثر دخلا في العالم، زاد من 125 رطل(56.699 كلغ) لـ 200 رطل(90.71 كغ) خلال علاقتهما، وهو ما يعد زيادة ملحوظة.

ريهانا لم تكن السيدة الأولي في حياة الملياردير السعودي البالغ من العمر 31 عاما، فهو تزوج عام 2012 من الناقدة الفنية التونسية لينا لازار، البالغة من العمر 37 عاما، وانفصل عنها عام 2017، ويشغل حسن جميل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأسرة "عبد اللطيف جميل"، المسؤولة عن الكثير من العمليات التجارية داخل المملكة وخارجها.

وانفصلت ريهانا عن صديقها كريس براون عام 2009، بعد عامين من المواعدة، وعقب انتشار صور لهما بعد خوضها شجارا بالأيدي معه، وسرعان ما عادا مرة أخرى عام 2013، قبل أن ينفصلا بعدها بعدة أشهر.

وتحوم حول نجمة البوب التي تتربع على عرش أغني المطربات في العالم، الكثير من الشائعات الخاصة بحياتها العاطفية، فاسمها ارتبط سابقا بالممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، ومطرب الروك الشهر دريك، وكذلك ريان فيليب.

المصدر: يوتوب+RT