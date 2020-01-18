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ريهانا تنفصل عن ثري سعودي بعدما حطمت قلبه

مجتمع

ريهانا تنفصل عن ثري سعودي بعدما حطمت قلبه
الفنانة ريهانا وحبيبها الثري السعودي
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كشفت وسائل إعلام أمريكية انفصال المطربة وعارضة الأزياء الباربادوسية روبين ريانا فينتي ريهانا عن الثري السعودي حسن جميل، بعد ارتباطهما بعلاقات عاطفية دافئة دامت 3 سنوات.

وذكر مصدر مقرب من ريهانا لمجلة "هاربر بازار"، أن المطربة الباربادوسية أنهت علاقتها بحسن جميل، لأنها "سئمت منه".

وأضاف: "حطمت قلبه، فهذا ما تجيده، كسر قلوب الرجال، وهي سئمت منه تماما كما يحدث في علاقاتها مع جميع الرجال".

وكانت ريهانا وصفت خلال حوارها مع مجلة "Vogue" قبل نحو سنتين الملياردير السعودي حسن جميل، بأنه أفضل شخص ارتبطت به على الإطلاق.

ريهانا تنفصل عن ثري سعودي بعدما حطمت قلبه

ريهانا تنفصل عن ثري سعودي بعدما حطمت قلبه

ريهانا تنفصل عن ثري سعودي بعدما حطمت قلبهريهانا

ريهانا تنفصل عن ثري سعودي بعدما حطمت قلبه

ريهانا تنفصل عن ثري سعودي بعدما حطمت قلبه

ريهانا تنفصل عن ثري سعودي بعدما حطمت قلبه

المصدر: صحف ومجلات عربية

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