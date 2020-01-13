روسيا تحتفل بيوم الصحافة

يحتفل الصحفيون الروس في 13 يناير بيوم الصحافة الروسية.

فقد صدر في 13 يناير بالتقويم الجديد (ما يعادل 1 يناير بالتقويم الشرقي القديم) في موسكو أول عدد للصحيفة الناطقة باللغة الروسية والمسماة بـ"أنباء الشؤون العسكرية وغيرها من الشؤون المستحقة للعلم والذكر وما حدث في دولة موسكو وغيرها من البلدان المجاورة"، وذلك بمرسوم أصدره القيصر بطرس الأول (الأكبر).

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ثم أعيدت تسمية الصحيفة بـ"فيدوموستي" (الأنباء) التي كانت تصدر في كل من موسكو وسانت بطرسبورغ وإلى جانب "فيدوموستي" صدرت كذلك "الأنباء الروسية" و"أنباء موسكو" وغيرها من أنباء المدن الروسية.

أما يوم 13 يناير عام 1830 فشهد صدور أول عدد لصحيفة "ليتيراتورنايا غازيتا" (صحيفة الأدب).

يذكر أن يوم الصحافة الروسية تم استحداثه في 28 ديسمبر عام 1991 بقرار أصدره مجلس السوفيت الأعلى لروسيا الفدرالية، مع العلم أن الصحفيين السوفيت كانوا يحتفلون بيوم الصحافة السوفيتية في 5 مايو وهو يوم صدور أول عدد لصحيفة "برافدا" البلشفية (الشيوعية).

المصدر: ياندكس