أرتيوم وصوفيا أكثر الأسماء شعبية في روسيا

ذكر تقرير نشره المكتب الموحد للأحوال المدنية في روسيا أن أكثر الأسماء شعبية في روسيا ضمن مواليد عام 2019 هي أرتيوم وألكسندر وإيفان وصوفيا وفكتوريا وآنا وماريا وأليسا.

حيث جاء في التقرير انتشار أسماء الصبيان: أرتيوم وألكسندر وإيفان، وأسماء البنات: صوفيا وفكتوريا وآنا وماريا وأليسا.

إقرأ المزيد

وأشار التقرير إلى أقل الأسماء شعبية بين الصبيان: بورفيري، بوسيدون، وبين البنات: ميلورادا، سنتبرينا.

ويذكر أن روسيا تشهد منذ عام 2018 زيادة في المواليد الصبيان، حيث يشكلون نسبة 51.45% من إجمالي المواليد، كذلك ازدادت نسبة الأبوين اللذين أنجبا طفلا ثانيا في العائلة وبلغت 37.44%. أما العائلات التي ولد فيها الطفل الثالث فبلغت نسبتها 16.95% من إجمالي العائلات الروسية.

ويعتبر عمر ما بين 25 و35 عاما أفضل سن لولادة الطقل بالنسبة إلى الأم الروسية، حيث أنجبت الأمهات الروسيات في هذا العمر عام 2019 نحو 65% من الأطفال.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا