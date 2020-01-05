مصر.. الحكم على والدة "طفلي السلم" بالحبس 6 أشهر

قضت محكمة مصرية بحبس المواطنة سها السيد عيد، زوجة المطرب الشعبي شادي الأمير وأم الطفلين المعروفين إعلاميا بـ"طفلي السلم" 6 أشهر، بتهمة إهمال رعاية طفليها.

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وتعود الواقعة إلى تلقي مدير أمن الغربية اللواء محمود حمزة بلاغا من سيدة قدمت إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما عمره 4 سنوات والثاني رضيع في شهره الـ4، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارتها وأكدت أنهما طفليها.

وتبين أن الطفلين "مالك 4 سنوات، ويزن 4 شهور"، لأب يعمل مطربا شعبيا وزوجته ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما، وتهرب الوالدان من مسؤولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما جارتهما، وأبلغت عنهما.

وحررت الشرطة محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، التي وجهت للأم تهمة الإهمال في رعاية طفليها وقامت باستدعائها.

وقررت نيابة أول طنطا، إخلاء سبيل والدة الطفلين وذلك بضمان محل إقامتها، وتم إحالة القضية للمحكمة التي تداولت القضية وأصدرت قرارها السابق.

المصدر: وكالات مصرية