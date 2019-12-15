تطورات جديدة في قضية "الطفل المعذب" في مصر

قررت النيابة العامة في جنوب الجيزة بمصر إخلاء سبيل الأم المتهمة بالتعدي على طفلها بضربه بشدة في منطقة الطالبية، وتسليم الطفل لأحد أقاربه، لحين إيداعه إحدى دور الرعايا.

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وذكرت مصادر أن النيابة العامة قررت عرض المتهمة على أخصائيين بمجلس الأمومة والطفولة لبيان حالتها النفسية.

وكانت أجهزة الأمن تمكنت من اعتقال ربة المنزل التي ظهرت خلال الفيديو، واسمها "هاني" وعمرها 36 عاما، لاتهامها بتعذيب طفلها في إحدى الشقق بمنطقة الطالبية.

وكشفت التحريات الأولية التي تسلمتها أجهزة الأمن أن الأم مقيمة بمنطقة الطالبية في الجيزة، وانفصلت عن زوجها منذ فترة، وأن الطفل الظاهر خلال الفيديو هو ابنها ويدعى "مروان".

وظهرت المتهمة خلال فيديو التقطته بنفسها وهي تعذب الطفل، وتعتدي عليه بالضرب والركل بالقدم والصفع على الوجه، طالبة منه أن يطلب من والده أن يحضر ويأخذه ليعيش معه.

وقالت المتهمة خلال الفيديو موجهة حديثها للطفل:" قوله تعال خدني، مش هتقعد معايا، مش هطفح الدم على حد"، ليرد الطفل برهبة قائلا: "أنا خايف"، فردت عليه المتهمة قائلة: "روح عيش هناك معاه، هو رميك، قوله أنك مش عايز تعيش معايا".

المصدر: اليوم السابع