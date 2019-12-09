روسيا تحتفل بيوم أبطالها

تحتفل روسيا في 9 ديسمبر بيوم أبطال روسيا الذي تم استحداثه عام 2007 بمرسوم رئاسي.

لكن تقليد الاحتفال بهذا اليوم يعود إلى القرن الـ18 حين أصدرت الإمبراطورة الروسية، يكاترينا الثانية مرسوما بتأسيس وسام القديس جاورجيوس بصفته راعيا لكل المقاتلين دفاعا عن الوطن.

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ويحمل الوسام اللونين المميزين البرتقالي والأسود نسبة إلى النار والبارود.

ويُمنح هذا الوسام للجنود والضباط الذين أبدوا الشجاعة في ميادين القتال.

وانتقل تقليد منح الوسام البرتقالي الأسود من عصر الامبراطورية الروسية إلى العصر السوفيتي (1917 - 1991) حيث تم تكريم الجنود الشجعان بوسام المجد البرتقالي الأسود. أما الضباط والجنود فمنحوا الميدالية الذهبية ووسام بطل الاتحاد السوفيتي.

وانتقل التقليد إلى روسيا المعاصرة حيث بدأت الحكومة تمنح أبطالها وسام بطل روسيا.

وكان الطيار، نيقولاي فيليبوف، أحد هؤلاء الأبطال الذي أسقط الإرهابيون مقاتلته "سو-25" في 3 فبراير عام 2018 بمحافظة إدلب السورية. ونزل الطيار بمظلة فاشتبك مع الإرهابيين، ثم فجر نفسه والإرهابيين بقنبلة يدوية بعد أن انتهت ذخائر رشاشه.

ومنح الطيار العسكري نيقولاي فيليبوف وسام بطل روسيا بعد وفاته.

وأقيمت في 9 ديسمبر الذي يصادف يوم أبطال روسيا مراسم إزاحة الستار عن تمثال بطل روسيا نيقولاي فيليبوف في مقبرة "كومينترن" في مدينة فورونيج الروسية. ولا يعد هذا التمثال وحيدا في البلاد. وقد نصب تمثاله البرونزي النصفي في الكلية الجوية التي أنهاها. أما المدرسة في مدينة فورونيج التي درس فيها فأطلق عليها اسم الطيار البطل.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا