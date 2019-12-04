افتتح حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، ووالده المدرب عبد المناب، صالة رياضية لمحبي MMA في وقت سابق من هذا الأسبوع بمحج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية.

ووصف المقاتل الروسي حبيب الحدث بأنه "حلم أصبح حقيقة"، قائلا :"هنا يمكنك التدرب على الملاكمة التايلاندية وجيو جيتسو والمصارعة والسامبو وكل ما ترغب من رياضات قتالية".

وتابع: "سوف نرى الكثير من الأطفال هنا، ستكون الصالة ممتلئة طوال اليوم".

وأضاف حبيب: "السبب الرئيس من افتتاح الصالة الرياضية هو رغبتي بتدريب الكثير من الجيل الجديد هنا ليصبحوا مقاتلين محترفين".

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وتحمل الصالة الرياضية اسم والد حبيب "عبد المناب" حيث يوفر المكان الفرصة لـ100 ناشئ لتعلم فنون MMA القتالية.

لذا إذا اعتقدت أن هناك حبيببا واحدا كان قاسيا بما يكفي للتعامل معه، فيجب الاستعداد لمزيد من "مدمرات داغستان الناشئة" في السنوات القادمة داخل حلبات نزالات الفنون القتالية بأنواعها.

المصدر: RT