عشاق الفن النبيل يترقبون نزال "المدمر" وجوشوا على لقب بطل العالم في السعودية

تستضيف العاصمة السعودية الرياض في السابع من ديسمبر الجاري، مواجهة ثأرية على لقب بطل العالم بين الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا والأمريكي من أصل مكسيكي أندي رويز.

وسيحاول جوشوا في المواجهة التي سميت بـ "اشتباك الكثبان" أو "نزال الدرعية التاريخي"، استعادة الأحزمة العالمية الثلاثة للوزن الثقيل، حسب الرابطة العالمية للملاكمة (WBA)، ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، والتي جُرد منها في يونيو الماضي في نيويورك، بخسارته أمام رويز بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة، وهي الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية.

Its better with mexican music#AnthonyJoshua#JoshuaRuiz

[ i put mexican music over anthony joshua losing to ruiz ] 😂🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/VG70rZKqOZ — 𝙇 𝙐 𝘽 𝙑 𝙕🎄 (@LUBVZ_) June 2, 2019

وشكلت نتيجة ذاك النزال إحدى أكبر المفاجآت المدوية في تاريخ الملاكمة، وسقط خلاله جوشوا البالغ 30 عاما، وحامل ذهبية أولمبياد لندن 2012، على البساط أربع مرات قبل أن يعلن الحكم حسم النزال بعد مرور دقيقة و26 ثانية على بداية الجولة السابعة.

|🏟️|ميدان الدرعية جاهز لـ #نزال_الدرعية_التاريخي بين جوشوا و أندي رويز



🗓️ السبت 7 ديسمبر #موسم_الدرعيةpic.twitter.com/0FVfMrJfSs — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) December 1, 2019

ويدخل جوشوا النزال المرتقب بعنوان الثأر من هزيمته الوحيدة في مسيرته الاحترافية التي حقق خلالها 22 انتصارا منها 21 بالضربة القاضية، في حين يدخل رويز الملقب بـ "المدمر" والبالغ 30 عاما النزال لتأكيد تفوقه على جوشوا والحفاظ على ألقابه العالمية.

ولعب رويز 34 نزالا في مسيرته الاحترافية، حقق خلالها 33 فوزا (بينها 22 بالضربة القاضية)، مقابل خسارة واحدة.

#نزال_الدرعية_التاريخي

نزال ثأري تاريخي على بطولة العالم للوزن الثقيل في #الملاكمة

بعد أن انتزع رويز لقب العالم من جوشوا في نزال سابق!#كن_جزءًا_من_التاريخ



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المصدر: وكالات